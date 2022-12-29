Звуки генераторів та напівпітьма: Лілія Ребрик зізналась в коханні передноворічній Одесі

Українська акторка й ведуча Лілія Ребрик побувала в Одесі. Вона показала, як місто готується до Нового року та розповіла про враження.

Українська ведуча й акторка Лілія Ребрик для зйомок приїхала в незламну Одесу. Вона поділилась кадрами з міста, що готується до Нового року.

До теми Віктор Павлік з молодою дружиною і сином знявся у новорічній фотосесії: рідкісні сімейні фото

Лілія Ребрик у передноворічній Одесі

Артистка поділилась, що у захваті від міста у будь-яку пору року, бо любить і море, і великі вулиці й маленькі вулички, туристів, смачну кухню і гостинних одеситів.

Передноворічна Одеса! Раніше у цей час сюди з'їжджалися десятки тисяч туристів: ну хто ж не хоче зустріти новий рік коло моря? Одеса сяяла, звучала музикою і гомоном людей з усіх куточків України й світу. Тепер повсюди звуки генераторів, напівпітьма, туристів менше,

– розповіла Лілія Ребрик.

"Місто – ласий шматочок для ворога, так, ласий, але занадто непідступний, невідступний, міцний! І тут завжди вирує життя! А всі, хто поклав на нього око, – йдіть за кораблем! Зізнаюся тобі в коханні, Одесо!".



Лілія Ребрик в Одесі / Фото з інстаграму акторки

Для візиту до Одеси Лілія Ребрик постала у стильному образі. Вона одягнула білий теплий светр, світло-синю спідницю міді та пальто кольору електрик. Родзинками аутфіту артистки стали сірі чоботи з широкою халявою-гармошкою та золотиста підвіска.

, нещодавно Лілія Ребрик також відвідувала Чернігів . Приїхавши до міста, вона відчула особливу атмосферу боротьби та спротиву, адже Чернігів одним з перших вступив у боротьбу з російською армією.

Варто нагадати, що ввечері 28 грудня в Одесі почали зносити пам'ятник російській імператриці Катерині ІІ. Місяць тому демонтаж пам'ятника підтримав одеський виконком, а вчора та сьогодні з'являються перші фото знесення.