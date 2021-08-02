Лілія Ребрик відпочиває з чоловіком в Болгарії: фото на тлі моря

2 серпня 2021 , 11:46
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Джерело:

інстаграм Лілії Ребрик

Українська акторка Лілія Ребрик відправилась з чоловіком на відпочинок в Болгарію. Щоправда, подружжя поєднуватиме відпустку з роботою. Зірка показала перші фото на тлі моря.

Успішна українська акторка Лілія Ребрик на початку травня відпочивала разом з сім'єю в Туреччині. Тепер зірка разом з чоловіком поїхала в Болгарію.

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Лілія Ребрик з чоловіком на морі

На особистій сторінці в інстаграмі актриса поділилась з шанувальниками першими фото з відпустки. Вона позувала з чоловіком на тлі моря. 

Лілія Ребрик постала перед камерою у чорному купальнику. Вона доповнила образ сережками-підвісками, а біляве волосся розпустила.

Акторка розповіла, що прилетіла з Андрієм Диким у Болгарію через роботу – пара бере участь в одному з фестивалів. Однак вони поєднуватимуть приємне з корисним, адже матимуть час і для відпочинку.

Серпень, море і кохання… А про роботу ми подумаємо завтра,
– написала Лілія Ребрик.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Шанувальники акторки поділилися враженнями від нових фото та побажали зірковому подружжю хорошого відпочинку:

  • "Як приємно спостерігати за щасливою сімейною парою!";
  • "Клас! Романтика";
  • "Красиві";
  • "Які ви сонячні";
  • "Моя улюблена пара".
Автор: Марія Касій