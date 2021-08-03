З самим лише ПЛР-тестом: Лілія Ребрик розповіла, як потрапила на відпочинок у Болгарію

Лілія Ребрик полетіла у Болгарію з чоловіком Андрієм Диким. Подружжя відправилось у відрядження, однак встигло позасмагати на пляжі й покупатися в морі. За словами акторки, країна відкрита для туристів. Все, що потрібно, – негативний ПЛР-тест.

40-річна акторка зізналась, що навіть попри чинні карантинні обмеження не відчула жодних труднощів при перельоті в Болгарію. Щоб потрапити в курортне містечко Кітен вони з Андрієм Диким зробили лише ПЛР-тести.

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Ба більше, Лілія Ребрик заявила: до тестів на коронавірус в аеропортах Болгарії ставляться недобросовісно. Вона припустила, що це пов'язано з напливом туристів, адже зараз розпал курортного сезону.

Ще до паспортного контролю нас зустріли люди в білому, які перевіряли ці тести й вимірювали температуру. Усе це мало якийсь комічний вигляд. Надто суворого контролю й серйозного ставлення до всіх цих папірців я не відчула,

– розповіла зірка.

Після повернення в Україну Лілії Ребрик і Андрію Дикому вдасться уникнути самоізоляції та зайвих витрат на ПЛР-тестування. Все тому, що напередодні подружжя отримало першу дозу вакцини.

"У свого сімейного лікаря перед вильотом я отримала документ про вакцинацію, за кордоном його не приймуть, але при поверненні додому він рятує", – поділилася Ребрик. Вона на своєму прикладі доводить, що навіть в умовах карантину можна подорожувати легко.

Якщо ви сумнівалися, чи їхати у відпустку, – збирайте валізи, насолоджуйтесь літом,

– закликала акторка.

Зазначимо, Болгарія відкрита для українських туристів. На кордоні від громадян України вимагають один з трьох документів:

негативний результат ПЛР-тесту;

сертифікат про вакцинацію препаратом CoronaVac;

довідку, яка підтверджує, що особа перехворіла на коронавірус.

Щоправда, тим, хто зібрався на відпочинок до Болгарії, варто зважити, що в серпні на півдні країни прогнозують рекордну спеку.