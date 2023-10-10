В Україні чи за кордоном: Лілія Ребрик відповіла, де буде народжувати третю дитину

Телеведуча та акторка Лілія Ребрик зізналась, що стане мамою втретє. Вона відповіла, чи поїде народжувати за кордон.

Чимало матусь виїжджають за кордон, щоб народжувати у безпеці. Лілія Ребрик зізналась, що навіть не мала думок покидати Україну.

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Де буде народжувати Лілія Ребрик

Я тут, на своїй рідній землі з рідними людьми. Для мене це дуже важливо. Це те, що дає мені сили. Я хочу народжувати тут. Зараз немає правильних і неправильних рішень. Кожен робить так, як вважає за потрібне і як відчуває. І це є правильне рішення. Я відчуваю, що моє серце тут. Хочу бути тут разом зі своїми рідними,

– відповіла акторка.

Зараз Лілія Ребрик разом з сім'єю живе за 50 кілометрів від Києва – на заміській дачі, яку купила з сім'єю кілька років тому. Облаштування території, піклування про неї, дає спокій як раніше, так і під час війни.

"Повертатися в місто я поки не готова: у Києві ми живемо на 22 поверсі, і, чесно, в мені є страх високого поверху, хоча раніше здавалося, що високий поверх і великі вікна – це гарно. А тепер навпаки хочеться бути мати менше вікон і бажано ще підвал. Відчувати під ногами землю. Наша дача зі своїм городом та фруктами дуже відволікає, гріє. У природи свої плани на життя", – вважає телеведуча.



Лілія Ребрик з сім'єю / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

Лілія Ребрик вагітна втретє

Лілія Ребрик та Андрій Дикий познайомилися у 2011 році на проєкті "Танці з зірками". Тоді між ними виникла симпатія, а потім і кохання.

Цього самого року пара одружилась. Вже у серпні 2012 року подружжя вперше стало батьками. Лілія народила доньку Діану. У квітні 2018 року на світ з'явилася їхня друга донечка Поліна. Тепер подружжя очікує поповнення – вони стануть багатодітними батьками.