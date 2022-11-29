У топі з декольте: Лілія Ребрик приголомшила сміливим образом – фото

Телеведуча Лілія Ребрик опублікувала нове фото, на якому зображена у незвичному образі. Зірка показалася у звабливому аутфіті та заговорила про відключення світла.

Навіть у найтемніші часи українці вміють знаходити позитив, показують свою силу та незламність. Лілія Ребрик намагається всіляко підтримувати своїх шанувальників.

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Новий look Лілії Ребрик

Телеведуча опублікувала нове студійне фото, на якому зображена на тлі чорної стіни. Лілія одягнула чорні класичні штани і топ з відвертим декольте. На одне плече накинула піджак, чим додала образові зухвалості. Такий look поєднала з чорними туфлями-човниками на підборах.

Коротке біляве волосся Ребрик вклала в акуратні локони, а на обличчі зробила вечірній макіяж у коричневих тонах з акцентом на очах.

Нам навмисне гасять світло, але ми несемо його самі. Нас не занурити у темряву! Ми не боїмося пітьми. Ми зігріваємо своїм світлом і теплом інших. Стоїмо і вистоїмо,

– написала Ребрик під фото.



Лілія Ребрик / Фото з інстаграму ведучої

Нагадаємо, нещодавно Лілія продемонструвала елегантний зимовий образ. Ребрик зробила кілька фото на тлі першого снігу, позуючи у в'язаному костюмі кольору електрик і карамельному пальті.