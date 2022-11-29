Даже в самые темные времена украинцы умеют находить позитив, показывают свою силу и несокрушимость. Лилия Ребрик пытается всячески поддерживать своих поклонников.

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Новый look Лилии Ребрик

Телеведущая опубликовала новое студийное фото, на котором изображена на фоне черной стены. Лилия надела черные классические штаны и топ с откровенным декольте. На одно плечо накинула пиджак, чем придала образу дерзости. Такой look соединила с черными туфлями-лодочками на каблуке.

Короткие белокурые волосы Ребрик уложила в аккуратные локоны, а на лице сделала вечерний макияж в коричневых тонах с акцентом на глазах.

Нам умышленно гасят свет, но мы несем его сами. Нас не погрузить в темноту! Мы не боимся тьмы. Мы согреваем своим светом и теплом других. Стоим и выстоим,

– написала Ребрик под фото.



Лилия Ребрик / Фото из инстаграмма ведущей

Напомним, недавно Лилия продемонстрировала элегантный зимний образ. Ребрик сделала несколько фото на фоне первого снега, позируя в вязаном костюме цвета электрик и карамельном пальто.