Лілія Ребрик влаштувала танці в студії та показала стильний образ: відео

Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик готується до вихідних. В останній робочий день тижня вона влаштувала запальні танці в судії та показала стильний look в синьому костюмі.

Лілія Ребрик є однією з найпопулярніших жінок в українському шоу-бізнесі. Вона є прикладом для багатьох прихильниць, яких надихає на красиві та неординарні аутфіти.

Дивіться також Лілія Ребрик вразила зухвалим фото зі зйомок: образ телеведучої

Весняний look Лілії Ребрик

Для ефіру ранкової програми у п'ятницю Лілія обрала яскраве вбрання. Вона постала перед телекамерами у синьому костюмі, що складався з піджака та штанів. Також одягнула білий топ. Такий look доповнила білими туфлями-човниками на підборах.

Щоб образ був жіночнішим, Ребрик вирішила використати ще й аксесуари. Вуха ведучої прикрашали довгі сережки з пір'їнами. Волосся вона акуратно вклала, а на обличчі зробила макіяж з червоною помадою на губах.

"Настрій перед вихідними", – написала в публікації Лілія після запального танцю.

Підписники знаменитості, як завжди, не залишають публікацію без уваги та активно коментують її.