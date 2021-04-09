Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик готовится к выходным. В последний рабочий день недели она устроила зажигательные танцы в судии и показала стильный look в синем костюме.

Лилия Ребрик является одной из самых популярных женщин в украинском шоу-бизнесе. Она является примером для многих поклонниц, которых вдохновляет на красивые и неординарные аутфиты.

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Весенний look Лилии Ребрик

Для эфира утренней программы в пятницу Лилия выбрала яркий наряд. Она предстала перед телекамерами в синем костюме, который состоял из пиджака и брюк. Также надела белый топ. Такой look дополнила белыми туфлями-лодочками на каблуке.

Чтобы образ был женственнее, Ребрик решила использовать еще и аксессуары. Уши ведущей украшали длинные серьги с перьями. Волосы она аккуратно уложила, а на лице сделала макияж с красной помадой на губах.

"Настроение перед выходными", – написала в публикации Лилия после зажигательного танца.

Подписчики знаменитости, как всегда, не оставляют публикацию без внимания и активно комментируют ее.