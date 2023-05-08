Не хочеться свят і подарунків, – Лілія Ребрик про 42-річчя після наймасованішої атаки на Київ

Акторка Лілія Ребрик 8 травня святкує день народження. Після нічної тривоги вона поділилась думками у своє свято.

Українська акторка й ведуча Лілія Ребрик 8 травня святкує день народження. Їй виповнилося 42 роки.

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Лілія Ребрик поділилась думками у день народження

Після наймасованішої атаки на Київ Лілія Ребрик поділилась думками з шанувальниками. Вона зізналась, чого їй хочеться найбільше.

День народження після ще однієї тривожної ночі… Мені не хочеться свят, подарунків і оберемків квітів. Мені хочеться Перемоги, миру, спокою. У війну зовсім інакше сприймаєш життя. Цінуєш його. Любиш ще міцніше. Відчуваєш себе живішою, ніж будь-коли,

– написала акторка.

Лілія Ребрик зізналась, що минулого року на свій день народження вперше одягнула сукню, яку їй подарував чоловік. "Ці відчуття я збережу на все життя. Бо ця сукня – не про свято. І не про квітучу травневу весну. Вона – про нашу нескореність, про наше "попри все", про те, що "якщо живі, то треба жити". Символ віри в Перемогу. Надії. Жіночності. Відчуття дому, миру, спокою. Забуті відчуття".



Лілія Ребрик / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

Лілія Ребрик поділилась, що найкращим подарунком для неї сьогодні – буде підтримка проєкту "Нескорена", щоб подарувати комусь донатом віру в перемогу.

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