Не хочеться свят і подарунків, – Лілія Ребрик про 42-річчя після наймасованішої атаки на Київ
Джерело:Лілія Ребрик
Акторка Лілія Ребрик 8 травня святкує день народження. Після нічної тривоги вона поділилась думками у своє свято.
Українська акторка й ведуча Лілія Ребрик 8 травня святкує день народження. Їй виповнилося 42 роки.
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Лілія Ребрик поділилась думками у день народження
Після наймасованішої атаки на Київ Лілія Ребрик поділилась думками з шанувальниками. Вона зізналась, чого їй хочеться найбільше.
День народження після ще однієї тривожної ночі… Мені не хочеться свят, подарунків і оберемків квітів. Мені хочеться Перемоги, миру, спокою. У війну зовсім інакше сприймаєш життя. Цінуєш його. Любиш ще міцніше. Відчуваєш себе живішою, ніж будь-коли,
– написала акторка.
Лілія Ребрик зізналась, що минулого року на свій день народження вперше одягнула сукню, яку їй подарував чоловік. "Ці відчуття я збережу на все життя. Бо ця сукня – не про свято. І не про квітучу травневу весну. Вона – про нашу нескореність, про наше "попри все", про те, що "якщо живі, то треба жити". Символ віри в Перемогу. Надії. Жіночності. Відчуття дому, миру, спокою. Забуті відчуття".
Лілія Ребрик / Фото з інстаграму Лілії Ребрик
Лілія Ребрик поділилась, що найкращим подарунком для неї сьогодні – буде підтримка проєкту "Нескорена", щоб подарувати комусь донатом віру в перемогу.
Що відомо про нинішню атаку ворога
- Вночі 8 травня російські окупанти завдали удару по території України дронами та ракетами. Українські сили ППО спрацювали на відмінно: було збито 35 із 35 іранських безпілотників типу Shahed, якими росіяни атакували міста.
- У Києві уламки збитих цілей наробили лиха: пошкодили автомобіль, лінії електропередачі та житловий будинок у Святошинському районі.
- Окупанти атакували Одесу ракетами Х-22. Вони були спрямовані по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційній зоні на чорноморському узбережжі.