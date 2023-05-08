Украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик 8 мая отмечает день рождения. Ей исполнилось 42 года.

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Лилия Ребрик поделилась мыслями в день рождения

После массированной атаки на Киев Лилия Ребрик поделилась мыслями с поклонниками. Она призналась, чего ей хочется больше всего.

День рождения после еще одной тревожной ночи… Мне не хочется праздников, подарков и охапок цветов. Мне хочется Победы, мира, покоя. В войну совсем по-иному воспринимаешь жизнь. Ценишь его. Любишь еще крепче. Чувствуешь себя живее, чем когда-либо,

– написала актриса.

Лилия Ребрик призналась, что в прошлом году на свой день рождения впервые надела платье, которое ей подарил мужчина. "Эти ощущения я сохраню на всю жизнь. Потому что это платье – не о празднике. И не о цветущей майской весне. Она – о нашей непокорности, о нашем "несмотря ни на что", о том, что "если живы, то надо жить". Символ веры в Победу. Надежды. Женственности. Чувство дома, мира, покоя. Забытые ощущения".



Лилия Ребрик / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

Лилия Ребрик поделилась, что лучшим подарком для нее сегодня будет поддержка проекта "Нескорена", чтобы подарить кому-то донатом веру в победу.

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