Надзвичайно важко, – Лілія Ребрик згадала розмову з мамою 4-річного Сашка, якого вбили окупанти

Українська акторка й ведуча Лілія Ребрик згадала, як мала нагоду спілкуватися з Анною Яхно – мамою 4-річного Сашка, який загинув від рук загарбників. Цю розмову зірка назвала найважчою в житті.

Відома українська акторка та ведуча Лілія Ребрик висвітлювала події війни ще з початку вторгнення. Вона брала інтерв'ю в Анни Яхно – мами 4-річного Сашка, який загинув під час евакуації з Вишгорода.

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Лілія Ребрик про розмову

Якими словами можна підтримати людину, яка втратила рідних? Це надзвичайно важко. У мене було інтерв'ю з мамою Сашка, який загинув під час евакуації з Вишгорода. Це була найскладніша розмова у моєму житті. Але ми досі спілкуємося з нею і листуємося,

– поділилась Лілія Ребрик.

Акторка додала, що готувалась до інтерв'ю всю ніч, бо не знала, чи можливо підібрати правильні слова. Зараз Лілія захоплюється силою духу Анни, адже вона допомагає іншим людям у важкий період.

"Якщо говорити про мене, як про ведучу, чим закінчити інтерв'ю з людиною, яка втратила найдорожче — дитину? Які слова знайти? Це неможливо. Вона є прикладом того, як весь свій біль направити на допомогу дітям. Я проплакала, я надихнулася її силою, просто подякувала й обняла її. Вона зараз стала підтримкою та почуттям опори для тих, хто пережив таку втрату. Це своєрідна місія", – зазначила Ребрик.

Як загинув Сашко

, 1 вересня Анна Яхно опублікувала лист до загиблого сина . Вона закликала світ зупинити кровопролитну війну та нагадала про інших загиблих дітей, які вже не зможуть піти до школи.

Російська армія зайшла в Київщину в березні – на той час хлопчик був з бабусею. Їхнє село окупували, тому мешканці вирішили евакуювати дітей та жінок човнами.

Під час евакуації росіяни відкрили вогонь та обстріляли човен, в якому був Сашко – він перекинувся. Бабусю одразу побачили мертвою, а хлопчика не знаходили, тож існувала надія, що він живий.

Сашка шукала вся країна – від чиновників до знаменитостей. Але 6 квітня малюка знайшли мертвим.