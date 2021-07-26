Лілія Ребрик часто публікує у своєму блозі цікаві дописи. Вона не лише показує варіанти красивих образів, а й ділиться думками, спостереженнями.

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Нове фото Лілії Ребрик

На новому знімку, який ведуча поширила в мережі, вона позувала, сидячи на кріслі, що стояло на балконі. Лілія одягнула білий банний халат і похизувалася довгими стрункими ніжками. Волосся вона забрала назад, а на обличчя не наносила косметику, демонструючи натуральну вроду. Ребрик була звабливою, ніжною та жіночною.



Лілія Ребрик у білому халаті / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

У описі під фото знаменитість поділилася декількома безглуздими порадами, які чула від незнайомих людей.

Які поради давали Лілії Ребрик

Не цілувати дівчат в обличчя, бо в роті найбільше мікробів.

Вона дуже часто в кадрі, показує все життя в інстаграмі. Прихильники питали, чи не боїться Лілія, що злі люди наврочать. Хоча б раз на місяць потрібно їздити до якоїсь бабусі, щоб яйцями викачала.

Якщо в родині хтось захворів на коронавірус, то кожні 2 години в носі потрібно змащувати ватною паличкою з господарським милом.

Ведуча додала, що більшість таких "порад" їй пишуть у приватні повідомлення в інстаграмі: "Реагую на них інколи з усмішкою, а інколи – з посмішкою. Точно можу сказати, що все це тренує моє терпіння і відчуття такту".