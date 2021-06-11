Лілія Ребрик провела день з донькою: миловидні фото

Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик провела день зі старшою донькою Діаною. Зірка потішила прихильників світлинами, де позує разом із первістком неймовірно щасливою.

Лілія Ребрик часто тішить прихильників сімейними фотографіями. За її особистою сторінкою в інстаграмі стежать 720 тисяч користувачів мережі, які нетерпляче чекають на нові публікації.

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Нові фото Лілії Ребрик з донькою

Лілія теплого літнього дня влаштувала фотосесію на тлі зелених рослин. Вона постала перед камерою в білій сорочці в чорний горошок. Біляве волосся телеведуча вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж з ніжно-рожевою помадою на губах.

Маленька Діана позувала поруч із зірковою матусею в білих штанах і чорній футболці з яскравим принтом. Довге розкішне волосся дівчинка вклала рівно. Вона мило усміхалася, чим замилувала багатотисячну аудиторію підписників матусі.

Класний сьогодні був день! Скрізь разом,

– написала Ребрик під фото.



Лілія Ребрик з донькою Діаною / Фото з інстаграму Лілії Ребрик



Лілія Ребрик з донькою Діаною / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

У коментарях прихильники Ребрик засипали її та Діану компліментами.