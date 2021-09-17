Відома українська акторка Лілія Ребрик поєднує зйомки у кіно та гру в театрі. У п'ятницю, 17 вересня зірка прибула до Львова, щоб зіграти у виставі "Номер 13".

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Фото Лілії Ребрик у Львові

Перед виставою знаменитість вирішила прогулятися містом. Попри те, що Львів зустрів Лілію Ребрик дощем, вона не змогла утриматися випити кави в одному з закладів. Адже, як поділилась зірка, для неї це місто "неможливе без кави".

Для прогулянки акторка обрала стильний повсякденний образ. Вона постала перед об'єктивом у чорно-білому костюмі, що складався з темних штанів з білими смужками та оригінальній кофтинці. Зверху зірка одягнула джинсову куртку з вишивкою.

Лілія Ребрик поєднала вбрання з білосніжними черевиками, а також доповнила аутфіт сережками-підвісками та ланцюжком на шиї. Актриса розпустила біляве волосся. Цього разу вона не наносила макіяж, похизувавшись натуральною вродою.



Лілія Ребрик / Фото з інстаграму зірки



Лілія Ребрик / Фото з інстаграму зірки

Реакція мережі

Шанувальники акторки бажають їй вдалого виступу та пишуть компліменти у коментарях під фото. Особливо активно коментують світлини жителі міста:

"Ліліє, ви бездоганна";

"Гарного виступу, Ліліє. Любимо вас та підтримуємо";

"Красуня";

"Смачної кави та гарного вечора";

"Вітаємо у Львові".

Текст публікації Лілії Ребрик

Львів. Романтичний, загадковий, ароматно-кавовий, атмосферний до мурашок по шкірі! Сьогодні Львів зустрів нас дощем, але це аж ніяк не зупиняє нас зіграти виставу "Номер 13" в палаці залізничників.

А поки є час трохи насолодитися настроєм міста. І передусім Львів для мене неможливий без кави! Такої, як тут, нема ніде! Здавайте "явки-паролі", де у Львові випити найсмачнішу каву, щоб гарний вид з вікна і щоб можна було відчути цю львівську атмосферу!