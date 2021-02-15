Лілія Ребрик показала зимовий образ у Львові: яскраве фото

Відома українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик приїхала на гастролі до Львова. Знаменитість показала свій зимовий образ у червоній куртці в центрі міста.

Лілія Ребрик після тривалого перебування на карантині повернулася до гастрольного життя. Зірка виступить разом із колегами у Національному українському академічному драматичному театрі ім. М. Заньковецької з виставою "Жінка над нами".

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Лілія Ребрик позувала на тлі Львівського національного академічного театру опери та балету ім. С. Крушельницької. Перед виступом вона прогулялася засніженими вуличками Львова.

Зимовий образ Лілії Ребрик

Акторка постала перед камерою у чорних шкіряних лосинах та червоній куртці з хутром на капюшоні. Волосся знаменитість заховала під куртку та одягнула на голову шапку червоного кольору. На руці в неї була велика срібляста сумка.

На обличчя Лілія не наносила косметику. Вона щиро усміхалася та раділа такому моментові. Ребрик продемонструвала не лише яскравий, а й теплий аутфіт, у якому вкотре показала бездоганний зовнішній вигляд.



Лілія Ребрик у Львові / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

Лілія Ребрик про гастролі у Львові

Акторка наголосила, що для неї та колег гастролі – це щастя: "А ще й зараз, коли ми так обмежені у подорожах, інше місто – це фактично неприпустима розкіш. Я вже не вперше у Львові, але цього разу по-особливому відчуваю "зміну картинки" зі звичного Києва на затишний Львів. Тим більше, що це ще й перші гастролі за весь карантинний рік. Як добре, що ця місія дісталася саме місту Лева!".

Акторка зізналася, що любить аромат кави у повітрі, неповторну архітектуру, вузькі вулички, бруківку, незабутній вигляд з ратуші та театральні сцени.