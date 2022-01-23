Лілія Ребрик показала, як проводить час з сім'єю: миловидне фото
Джерело:інстаграм Лілії Ребрик
Відома українська акторка Лілія Ребрик поділилась з фанами новим знімком. Вона показала, як проводить час з сім'єю у вихідний.
Успішна українська акторка Лілія Ребрик опублікувала нове фото на особистій сторінці в інстаграмі. Вона часто ділиться світлинами з фанами, а також показує повсякденне життя.
Дивіться також Постійно шоковані, – Даша Квіткова про відпочинок з сином на Сейшелах
Нове фото Лілії Ребрик з сім'єю
Днями актриса поділилась новим знімком. Вона показала, як проводить вихідний. Цей час зірка обов'язково присвячує сім'ї.
Лілія Ребрик позувала перед дзеркалом з чоловіком та дітьми. Вони постали в однакових молочних піжамах з принтом. Акторка зізналась, що так проходить кожна їхня неділя.
Ми кожної неділі обов'язково щось усі разом готуємо на сніданок, ходимо в піжамах досхочу і гуляємо разом!
– поділилась знаменитість.
Лілія Ребрик з сім'єю / Фото з інстаграму Лілії Ребрик
Шанувальники активно обговорюють нове сімейне фото акторки:
- "Клас";
- "Ви прекрасні";
- "Ви класні";
- "Гарна сім'я";
- "Діана – копія вашого чоловіка, а Поліна – ваша копія".