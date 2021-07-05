На вихідних до Лілії Ребрик приїхали сестра та батьки з Чернівців. Усім сімейством вони влаштували заплив у басейні, що на задньому дворі заміського маєтку. Поки рідні намотували кола у воді, ведуча влаштувала спекотну фотосесію.

До теми Лілія Ребрик показала підтягнуту фігуру в купальнику: відверте фото в басейні

Зірка насолоджувалась відпочинком у білосніжному купальнику без бретелей. Він чудово підкреслив засмагу Лілії Ребрик, яку вона отримала ще в Туреччині. Щойно винирнувши з води, акторка позувала так, аби якнайкраще показати апетитні груди та плаский живіт.

Волосся білявка зібрала в низький пучок, а з аксесуарів підібрала срібні сережки. Вона красувалась без косметики, адже часто постає перед фанами справжньою.

Лілія Ребрик в купальнику / Фото з інстаграму ведучої

До слова, знаменитість знайшла час й для чоловіка, дітей і батьків. Разом вони переробили багато корисного – "засмагали, плавали, животи від сміху надривали, наговорилися". Хоч зараз лише початок липня, Лілія Ребрик вже мріє, щоб літо ніколи не закінчувалося.