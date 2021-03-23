Лілія Ребрик підкорила весняним образом у бежевому вбранні: фото

Популярна українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик демонструє різноманітні варіанти весняних образів для повсякденних справ, роботи та прогулянок. Зірка постала перед камерою в красивому бежевому вбранні.

Лілія Ребрик активно диктує тренди українським модницям. Вона щоразу вражає бездоганним зовнішнім виглядом і знає, як виглядати ефектно будь-де та будь-коли.

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Весняний look Лілії Ребрик

Для зйомок ранкової програми знаменитість обрала вбрання світлого кольору. Вона постала перед камерою у бежевій кофті, поверх якої одягнула стильний сарафан. Талію підкреслила за допомогою стильного пояса.

Особливого шарму образові Ребрик додавали довгі масивні сережки та годинник. Волосся ведуча вклала у фірмові локони, а на обличчі зробила насичений макіяж з коричневими тінями на повіках і червоною помадою на губах.

Привіт! Чи скоро там весна? Бо -2 градуси в березні дуже бадьорять! Яка погода у ваших містах?

– поцікавилася зірка.

У коментарях прихильники Лілії відповідають на її запитання.