Лілія Ребрик підкорила літнім образом у помаранчевій сукні: фото

Популярна телеведуча Лілія Ребрик показала новий варіант літнього образу. Вона позувала на терасі власного маєтку в помаранчевій сукні з легкої тканини.

Оскільки на вулиці дуже спекотно, то важливо обирати одяг, у якому буде комфортно протягом насиченого робочого дня. Жінкам хочеться, щоб вбрання було ще й стильним. Лілія Ребрик є однією з тих знаменитостей, які часто показують варіанти красивих повсякденних аутфітів.

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Стильний look Лілії Ребрик

Вранці ведуча зробила фото на терасі власного заміського будинку. Лілія щаслива, що має можливість влітку бути якомога далі від міста та насолоджуватися свіжим повітрям. Вона позувала на камеру, сидячи на кріслі. Ребрик одягнула довгу широку помаранчеву сукню, що пошита з легкої тканини та чудово підійде для сонячного дня.

Таке вбрання зірка поєднала з літнім білим взуттям на низькій підошві. Серед аксесуарів обрала невелику сумочку білого кольору з помаранчевими вставками. Волосся Лілія вклала рівно, а на обличчя не наносила косметику. Оскільки погода досить спекотна, ведуча вранці вирішила обійтися без макіяжу.



Лілія Ребрик у помаранчевій сукні / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

Нагадаємо, нещодавно Лілія показала ще один комфортний аутфіт. Тоді вона позувала на камеру в яскравій салатовій блузці та білих штанах.