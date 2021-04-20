Лілія Ребрик підкорила елегантністю в пудровому костюмі: фото

20 квітня 2021 , 13:01
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Джерело:

інстаграм Лілії Ребрик

Успішна українська телеведуча Лілія Ребрик поділилась з фоловерами новим фото. Вона продемонструвала елегантний образ у пудровому костюмі й зачарувала мережу.

Відома українська акторка й телеведуча Лілія Ребрик опублікувала нове фото у своєму блозі, адже вона активно розвиває не лише кар'єру, але й сторінку в соцмережах. Черговий образ зірки в ефірі "Ранку з Україною" захопив мережу.

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Образ Лілії Ребрик

Знаменитість позувала перед камерою на початку робочого дня. Біля неї стояв букет червоних троянд. Для чергової зйомки Лілія Ребрик обрала шовковий білий топ з V-подібним вирізом. Також вона приміряла пудровий костюм, що складався зі штанів та стильного вкороченого жакета.

Таке вбрання вдало підкреслювало бездоганну фігуру акторки. Телеведуча доповнила образ масивними сережками-підвісками у вигляді кульок, годинником та великою кількістю каблучок.

Зірка розпустила волосся та вклала його у пишну зачіску. Трендовий look Лілії Ребрик завершив вишуканий макіяж. Актриса підкреслила очі чорними стрілками та нафарбувала губи малиновою помадою.


Лілія Ребрик / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

Шанувальників підкорила нова публікація телеведучої. Вони поділилися враженнями в коментарях:

  • "Де Лілія, там і гарний настрій";
  • "Ви супер";
  • "Богиня";
  • "Красуня";
  • "Класний костюм".
Автор: Марія Касій