11 років кохання: Лілія Ребрик святкує сталеву річницю весілля – заворожуючі фото

Українська акторка і ведуча Лілія Ребрик 23 грудня 11 років тому одружилась. Її обранцем став хореограф Андрій Дикий. За час шлюбу у них народились дві доньки – Діана та Поліна.

Лілія Ребрик опублікувала в інстаграмі зворушливий допис та прикріпила розкішні фото, які зробила торік на ювілейну річницю весілля. Тоді вона одягнула схожу сукню на весільну, у руках мала букет, а її чоловік обрав чорний костюм з метеликом.

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Лілія Ребрик святкує 11 річницю весілля з Андрієм Диким / Фото з інстаграму акторки

"Голлівудські світлини" отримали багато компліментів від підписників, а сама Ребрик поділилась, що за 11 років у них було багато кохання, любові, підтримки, розуміння і "душі в душу".

Це – моє найбільше щастя, мій найбільший дарунок долі, небес, Всесвіту: зустріти справжнє, міцне, щире кохання! За ці роки ми будували дім, облаштовували затишок, народжували дітей, ставали старшими, досвідченішими, мудрішими, але кохали, сміялися, плакали, танцювали так, як ніби вперше зустрілися. І найголовніше – робили все завжди разом,

– каже Ребрик.

Вона на власному досвіді знає, як це – думати, дихати, рухатися з людиною в унісон, розуміти одне одного з погляду. Проте зізналась, що, звісно, було не без суперечок та образ, але це все лише зміцнювало їхнє кохання.

"Ми пройшли пандемію, живемо у війну, без світла, ховаючи наших дітей по підвалах. Ти посеред ночі йдеш мене проводжати пішки з 22 поверху до машини, а потім знову нагору (а нам вже не по 25), ти вариш мені найсмачнішу каву на свічках і при свічках. В усіх твоїх діях – любов: до мене, до дівчат, до нас", – продовжила писати коментарі щаслива Лілія.

У підсумку вона пожартувала, що 23 грудня у них – сталеве весілля, і вже сталеві нерви на двох.