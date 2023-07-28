Пишаюся, – Лілія Подкопаєва висловила захоплення Ольгою Харлан та показала спільне фото
Джерело:Лілія Підкопаєва
Українська спортсменка та гімнастка Лілія Подкопаєва підтримала Ольгу Харлан після дискваліфікації через відмову потиснути руку росіянці. Подкопаєва показала спільне фото та закликала заборонити росіянам брати участь у міжнародних змаганнях.
Нагадаємо, що Ольга Харлан зворушила гідним вчинком – вона переграла Анну Смірнову з Росії, а після зустрічі відмовилась потиснути їй руку. У підсумку росіяни домоглись дискваліфікації українки.
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На цей скандал відреагувала і Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва. Спортсменка висловила захоплення вчинком Харлан, адже ніякі нагороди не варті втрати гідності.
Пишаюся Ольгою Харлан. Нагорода не варта втрати гідності. Дискваліфікація за рукостискання, а не за підтримку російських злочинців? Ваші моральні стандарти виходять за рамки норми, FIE,
– написала Подкопаєва.
Чемпіонка також поділилася з підписниками спільним фото з Ольгою Харлан.
Лілія Подкопаєва з Ольгою Харлан / Фото з її інстаграму
Водночас в Інстаграм-сторіс Подкопаєва звернулася до Національного олімпійського комітету. Вона закликала заборонити брати участь росіянам у міжнародних змаганнях. "Не місце для російських атлетів у Олімпійському спорті. #GameOverForRussia", – написала вона в соцмережі.
Лілія Подкопаєва закликала не допускати росіян до змагань / Скриншот
Що відомо про скандал з Ольгою Харлан: коротко
- Ольга Харлан показала всьому світові чітку позицію – Україна не хоче мати жодних зв'язків із Росією, а спортсмени з країни-агресора не заслуговують жодної поваги.
- Скандал розпочався з того, що українська фехтувальниця після перемоги відмовилася потиснути руку своїй суперниці із Росії Анні Смірновій.
- Через це спортивне керівництво вирішило її дискваліфікувати. Ба більше, Ольгу можуть відсторонити на 60 днів, через що вона може пропустити командний чемпіонат світу.
- Низка українських спортсменів уже відреагували на скандал довкола Харлан. Зокрема, фехтувальницю підтримала тенісистка Еліна Світоліна.