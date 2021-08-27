Лілія Подкопаєва з чоловіком приїхала на Донеччину, де виросла: рідкісні фото

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики повернулась в Україну напередодні Дня Незалежності. Після святкових заходів у столиці 43-річна Лілія Подкопаєва відправилась на Донеччину, де минуло її дитинство.

Українська спортсменка багато років мешкає у США, штат Джорджія, однак все частіше прилітає на Батьківщину. Після відпустки в Монако Лілія Подкопаєва знову з'явилась у Києві. Разом з зірковими друзями та чоловіком-бізнесменом Ігорем Дубинським вона відвідала церемонію премії "Національна легенда України" та парад до Дня Незалежності України.

До теми Майдан Незалежності, село на Львівщині, Київська опера: де Кетрін Винник побувала в Україні

Після низки урочистостей Лілія Подкопаєва показала коханому свою малу батьківщину. Олімпійська чемпіонка народилась і вросла в Донецьку, відтак повезла чоловіка на Схід.

Вона сфотографувалась на тлі стели "Донецька область" та прогулялась територією Свято-Успенської Святогірської Лаври. Щоправда, у Донецьк подружжя так і не потрапило, що викликало в спортсменки змішані емоції.

Радість і смуток переповнюють сьогодні моє серце. Бути так близько до свого дому й одночасно так далеко,

– щемливо підписала Лілія Подкопаєва.

Лілія Подкопаєва на Донеччині / Фото з інстаграму олімпійської чемпіонки

Лілія Подкопаєва з чоловіком на Донеччині / Фото з інстаграму олімпійської чемпіонки