Лідія Таран з донькою у Франції: нове фото телеведучої з відпустки
Джерело:інстаграм Лідії Таран
Українська телеведуча Лідія Таран разом із донькою Василиною відправилася у відпустку. Для відпочинку вони обрали Францію. Там вони повернулися на скелю, на якій були 7 років тому, і потішили прихильників світлинами.
Лідія Таран обожнює подорожувати. Часто вона відправляється у подорожі разом із донькою. У Франції дівчата відвідали декілька цікавих місць і навіть повернулися в улюблені, щоб пригадати поїздки, які були раніше.
До теми Лідія Таран показала, як проводить відпустку у Франції – фото
Лідія Таран з донькою у Франції
На особистій сторінці в інстаграмі Лідія опублікувала два фото. Перший знімок вона зробила днями, коли повернулася на скелі, на яких була 7 років тому. Разом із Василиною знаменитість зробила красивий кадр на тлі мальовничого пейзажу.
Дівчата відтворили фотографію, яку зробили на тому ж місці 7 років тому. Приголомшливим результатом поділилися з підписниками телеведучої.
Він не змінився. Тільки я і мала. Та й то трохи. Між фото 7 років різниці. А ще посилаємо вам у стрічку промені абсолютного щастя,
– написала Лідія в публікації.
Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:
У коментарях користувачі мережі засипають зіркову матусю та її доньку компліментами.
- "Любуюся вашою Василиною!"
- "Ви найкращі!"
- "Дві неймовірні красуні!"
- "Двом подружкам бажаю гарного відпочинку! Навколо неймовірна краса!"
- "Які ви круті!"