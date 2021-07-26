Лідія Таран з донькою у Франції: нове фото телеведучої з відпустки

Українська телеведуча Лідія Таран разом із донькою Василиною відправилася у відпустку. Для відпочинку вони обрали Францію. Там вони повернулися на скелю, на якій були 7 років тому, і потішили прихильників світлинами.

Лідія Таран обожнює подорожувати. Часто вона відправляється у подорожі разом із донькою. У Франції дівчата відвідали декілька цікавих місць і навіть повернулися в улюблені, щоб пригадати поїздки, які були раніше.

До теми Лідія Таран показала, як проводить відпустку у Франції – фото

Лідія Таран з донькою у Франції

На особистій сторінці в інстаграмі Лідія опублікувала два фото. Перший знімок вона зробила днями, коли повернулася на скелі, на яких була 7 років тому. Разом із Василиною знаменитість зробила красивий кадр на тлі мальовничого пейзажу.

Дівчата відтворили фотографію, яку зробили на тому ж місці 7 років тому. Приголомшливим результатом поділилися з підписниками телеведучої.

Він не змінився. Тільки я і мала. Та й то трохи. Між фото 7 років різниці. А ще посилаємо вам у стрічку промені абсолютного щастя,

– написала Лідія в публікації.

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У коментарях користувачі мережі засипають зіркову матусю та її доньку компліментами.