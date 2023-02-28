Ніколи раніше не мріяла, – солістка гурту KAZKA заговорила про весілля з бойфрендом

Лідерка гурту KAZKA Олександра Заріцька відверто розповіла про стосунки з бойфрендом Павлом. Вона вперше зізналась, що задумується про весілля.

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька вперше відверто розповіла про особисте життя. Вона більше не приховує, що зустрічається з бойфрендом Павлом, який також працює у творчому напрямку.

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Саша Заріцька про стосунки

Лідерка KAZKA вперше розповіла деталі їхніх стосунків. Вона зізналась, що першим у коханні зізнався саме Павло.

Він мені зізнався, що він мене кохає, а я така: "Ой, і я теж тебе кохаю". Через декілька місяців стосунків я зрозуміла – вже декілька місяців стосунків, і для мене це вже багато. Тоді минув ще деякий час, і я зрозуміла, що я реально його кохаю, і що треба якось облаштовувати життя,

– поділилась Олександра.

Заріцька навіть заговорила про весілля. Однак підкреслила, що таку подію варто планувати вже після перемоги України. Саша зізналась, що не хотіла б гучного заходу в ресторані.

"Ніколи раніше не мріяла, я зараз вже ставлю себе на місце нареченої. Але весілля після перемоги. Зараз треба зробити так, щоб нашим дітям було жити добре у вільній країні. Це одне таке супертрадиційне буде весілля десь там на Закарпатті, а інше десь у Криму, де море".

Що відомо про останні стосунки Заріцької