Ніколи раніше не мріяла, – солістка гурту KAZKA заговорила про весілля з бойфрендом
Джерело:ЖВЛ
Лідерка гурту KAZKA Олександра Заріцька відверто розповіла про стосунки з бойфрендом Павлом. Вона вперше зізналась, що задумується про весілля.
Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька вперше відверто розповіла про особисте життя. Вона більше не приховує, що зустрічається з бойфрендом Павлом, який також працює у творчому напрямку.
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Саша Заріцька про стосунки
Лідерка KAZKA вперше розповіла деталі їхніх стосунків. Вона зізналась, що першим у коханні зізнався саме Павло.
Він мені зізнався, що він мене кохає, а я така: "Ой, і я теж тебе кохаю". Через декілька місяців стосунків я зрозуміла – вже декілька місяців стосунків, і для мене це вже багато. Тоді минув ще деякий час, і я зрозуміла, що я реально його кохаю, і що треба якось облаштовувати життя,
– поділилась Олександра.
Заріцька навіть заговорила про весілля. Однак підкреслила, що таку подію варто планувати вже після перемоги України. Саша зізналась, що не хотіла б гучного заходу в ресторані.
"Ніколи раніше не мріяла, я зараз вже ставлю себе на місце нареченої. Але весілля після перемоги. Зараз треба зробити так, щоб нашим дітям було жити добре у вільній країні. Це одне таке супертрадиційне буде весілля десь там на Закарпатті, а інше десь у Криму, де море".
Що відомо про останні стосунки Заріцької
- Ще наприкінці 2021 року солістка гурту KAZKA розповіла, що ходить на побачення з бойфрендом, стосунки з яким тільки зароджуються. Та згодом почалось повномасштабне вторгнення, тож артистка більше не розповідала про особисте життя.
- Уже в вересні минулого року Олександра Заріцька вперше показала коханого. Вона поділилась зворушливим відео, після якого стало відомо, що зірка зустрічається з музикантом-початківцем та motion-дизайнер Павлом Тараненком.
- Закохані разом відсвяткували Новий рік – співачка показала затишні романтичні фото з бойфрендом.