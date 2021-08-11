Всередині все вмирає, – лідерка гурту KAZKA розповіла, як пережила нерозділене кохання

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька вперше відверто розповіла про особисте життя. Вона зізналась, що мала стосунки з хлопцями, однак одне кохання було нерозділеним, а інше – занадто складним.

Лідерка гурту KAZKA Олександра Заріцька рідко дає відверті інтерв'ю. Однак нещодавно Маші Єфросиніній вона розповіла про перше кохання, яке було нерозділеним.

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Олександра Заріцька про особисте життя

Дівчина навчалась у Харкові на юриста в університеті. Приблизно в підлітковому віці Олександра вперше сильно закохалась.

Я була закохана у свого найкращого друга. Зараз він вже це знає. Це було перше кохання, таке, коли людина біля тебе, і ти ловиш кожен його погляд, збираєшся на кожну зустріч з ним. Звичайно, він знав, що мені подобається, але, думаю, що він не вважав мене красивою дівчиною,

– зізналась Олександра Заріцька.

"Найстрашніше і найболючіше було бачити його поруч з якоюсь дівчиною. Коли ми гуляли, він був з дівчиною. І ти йдеш, а в тебе всередині все вмирає, ти ненавидиш цей світ. Зараз мені дуже важко в когось закохуватися", – поділилась співачка.

Зірка розповіла про ще одні стосунки. Вони закрутилися в Одесі, куди Олександра переїхала шукати себе та розважатися. Та ця любов так само завершилась.

Ця людина дуже проблемна. Це був хлопець з Донецьку, переселенець, він приїхав в Одесу з мамою. Я трохи й через нього переїхала в Одесу, бо була з ним знайома, ми хотіли разом жити, але в нього весь час були проблеми. Дуже важка людина, навіть зараз його мама іноді телефонує йому,

– зауважила Заріцька.

Виконавиця додала, що вона кілька разів пробувала налагоджувати стосунки з хлопцем, але успішні відносини не складалися. Тому вона відмовилась від цього й перестала спілкуватися з коханим.

Інтерв'ю з Олександрою Заріцькою: дивіться відео онлайн

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