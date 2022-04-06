Лідерка відомого гурту KAZKA поділилась роздумами про Харків, де народилась і виросла. Вона розповіла, що навіть після жорстоких обстрілів місто живе.
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Олександра Заріцька розповіла про рідний Харків
Мене звати Саша, і я народилася і виросла у прекрасному Харкові, на вулиці Чернишевська, 78, у самому центрі, поруч із площею Поезії. Які красиві там будинки! Скільки снарядів влучили у них з моменту початку війни?
– написала співачка.
Олександра Заріцька в дитинстві / Фото з інстаграму
Олександра розповіла, що в дитинстві разом з сестрою вона ходила в місцеву бібліотеку й читати комікси. Улюбленим заняттям було ходити у парк ім. Горького на прогулянку та куштувати піцу в одному з закладів. Щоправда, окупанти обстріляли цей парк безліч разів.
"Маленькими, коли ми мали кишенькові гроші, разом із сестрою ми також відвідували книгарню BOOKS на вулиці Сумській. Туди нещодавно влучив снаряд… Навесні у Харкові цвіли магнолії, здається, на вулиці Дарвіна. А коли погода геть була теплою, ми сідали на велики і їхали аж до Саржиного Яру, до джерела".
Мій прекрасний Харків! Місто вільних, талановитих людей! Попри зруйновані долі й будівлі, Харків живе! Ресторанчики готують піцу, люди прибирають вулиці й висаджують крокуси. Бо життя триває! І все буде Україна!
– підсумувала Олександра Заріцька.
Харків до бомбардувань / Фото з інстаграму
Харків до і після бомбардувань / Фото з інстаграму