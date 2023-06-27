Соліст OneRepublic зібрався виступити в Росії після війни: на нього звалився шквал критики

Соліст гурту OneRepublic заявив, що хотів би поїхати до Росії з концертом, коли завершиться війна. Шанувальники з України розкритикували Раяна Теддера і він видалив допис.

Лідер відомого американського гурту OneRepublic Раян Теддер виступив з проросійською заявою у своєму твітері. Він поділився, що хотів би приїхати до Росії з концертом після війни, яку назвав "хаосом".

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Соліст OneRepublic збирався виступити в Росії

Ми сподіваємося, що коли увесь цей хаос вщухне, ми зможемо зіграти концерт для росіян знову – ми були змушені скасувати наші останні кілька концертів минулого року. Люди там завжди були чудовими, політика та війна – це погано,

– написав Раян Теддер.



Скриншот з твітера

Вочевидь, українці розкритикували співака та розповіли йому, як насправді росіяни реагують на вторгнення. Жителі країни-терориста підтримують постійні обстріли та геноцид. Під тиском критики Раян Теддер таки видалив свій допис, але додав ще одну заяву. Він натякнув, що йде з соцмережі через хейт.

"Причина, через яку я залишив Twitter багато років тому... Незалежно від вашої думки чи твердження половина людей ненавидить це, половині подобається це. Незалежно від ваших намірів, коли ви просите про ненависть. Бувайте".

Але й тут українці відреагували на заяву лідера OneRepublic:

"Забирайся, любитель росіян";

"Можеш і не повертатися, клоун".

OneRepublic підтримували Україну раніше

На початку повномасштабного вторгнення гурт OneRepublic висловив підтримку українцям у мережі, а згодом і публічно. Влітку минулого року вони виступили на концерті в Торонто. Під час заходу українка передала синьо-жовтий прапор до сцени – Раян Теддер підняв його та повісив на мікрофон.