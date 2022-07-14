Іван Леньо з Kozak System емоційно відповів, чи вийде на одну сцену з Лободою чи Брежнєвою

Лідер рок-гурту Kozak System Іван Леньо висловився про ексгастролерок Віру Брежнєву та Світлану Лободу, які нібито отямилися після 24 лютого. Він їм не вірить і на одну сцену з ними не стане.

За словами Іван Леньо, до початку повномасштабної війни в Україні існували дві музичні спільноти – проукраїнська та "какая разница", до якої належали переважно поп-артисти. Якщо останні вже пробачили Лободі та Брежнєвій, які роками давали концерти в росії, то він з колегами – ні.

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Іван Леньо про Світлану Лободу

Лідер Kozak System переконаний, що проукраїнська музична спільнота, з якою він товаришує, бачиться, листується, не вірить Лободі. Це "Без обмежень", "Антитіла", "Бумбокс", ТНМК, ВВ, Марія Бурмака, Тарас Чубай, Тарас Петриненко, "Кому вниз", "Мандри".

Це величезний список артистів, в яких чітка громадянська позиція, це проукраїнські артисти. Чи ці артисти стануть завтра на концерті з Лободою, яка, попри своє минуле, зараз фінансує дітей Ірпеня? Не стануть. Чому? Бо не вірять. От і все. Не вірю, не стану,

– різко заявив Іван Леньо.

Він додав, що повірить і пробачить Лободі тільки тоді, якщо вона покаже виплати на допомогу Ірпеня та розкається за роки роботи в росії.

"Коли вона мені доведе, покаже рахунки, коли я з нею сяду за стіл, поспілкуюся. Якщо вона усвідомить, яке величезне зло вона робила, гастролюючи там, не проявляючи свою громадянську позицію тут, – можливо, через рік, два, десять і станемо (на одну сцену, – 24 канал). Усім треба давати можливість еволюціонувати. Але це було б неприродно, якби озвучена мною когорта завтра прийняла б до себе цю артистку", – роз'яснив фронтмен Kozak System про Лободу.

Лідер Kozak System про Віру Брежнєву

у червні Лобода повернулася до корпоративів та концертної діяльності, але пообіцяла, що рівно половину гонорарів віддаватиме на відбудову рідного Ірпені. Вона приїжджала в місто 15 червня і, за словами мера, погодилася виділити 20 мільйонів на відбудову дитсадка.

Наталія Мосейчук, з якою Іван Леньо спілкувався у прямому ефірі, розповіла йому, що останні 8 років Віра Брежнєва нібито фінансувала українські батальйони, але він у це не вірить й обіцяє з'ясувати правду у знайомих командирів бригад.

Я не знаю Брежнєву, я не знаю бригад, які вона фінансує, я не знаю, що вона купила для цих бригад. У неї на сторінці це озвучується? Ну все, до побачення. Віра Брежнєва, ти стидаєшся допомоги ЗСУ? Так це ще гірше! Краще не допомагай, сиди в росії і співай пєсєнки,

– емоційно звернувся Леньо до Брежнєвої.

"Я переговорю з комбригом, я хочу дізнатися, яку бригаду вона фінансувала. Війна – це дуже точні речі. Ці всі фотографії біля фарбованого автомобіля, вони ще не говорять про те, що ця людина цей автомобіль купила. Я знаю деяких депутатів, які просять мене: "Можна сфотографуватися з автомобілем?" Щоб потім виставити у фейсбук, що "я, мовляв, теж волонтерю", – розповів музикант.