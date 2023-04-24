Суть не в грошах, – лідер Kalush здивував, що його мама Стефанія працює продавчинею

Мама лідера гурту Kalush Orchestra Стефанія не менш популярна, ніж її зірковий син. Але продовжує працювати продавчинею у магазині.

Після перемоги Kalush Orchestra на Євробаченні у місті Калуші знають не тільки Олега Псюка, але й його маму Стефанію. Попри впізнаваність та популярність зіркового сина, пані Стефанія працює продавчинею.

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Чому мама Псюка працює продавчинею

Та подобається їй, любить, рада. Досі фоткаються. Вона продавчиня у звичайному магазині. Навіть не в супермаркеті, а в ларку, досі. В неї питають: "Чому?". Хоча там суть не в грошах,

– поділився Олег Псюк.

Лідер Kalush Orchestra пояснив, що робота важлива для його мами не заради грошей, а задля комунікації.

"Їй потрібно чимось зайнятися, бо вона – пенсіонерка. Так вона спілкується з людьми. В такому віці людям важливо мати якусь соціальну зайнятість".



Олег Псюк з мамою / Фото з інстаграму гурту

Останнє про Kalush Orchestra

Зауважимо, що гурт Kalush Orchestra вдруге з'являться на сцені Євробачення-2023. Так, колектив виступить у грандіозному фіналі музичного конкурсу: ба більше, відкриють його. Режисер обіцяє, що Kalush Orchestra покаже автентичний і сучасний перформанс в опенінг акті – "Голоси нового покоління".

Раніше генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський презентував нову марку – на ній зображений Олег Псюк у рожевій панамі. Марка Kalush – символічна подяка хлопцям за слова про Маріуполь на Євробаченні минулого року.