Лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин зізнався, чи бачив дітей після місяців війни

Фронтмен гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин у межах благодійного туру виїхав за кордон. Завдяки цьому він мав можливість за довгий час побачити дітей.

Лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин з початку повномасштабного вторгнення вивіз дітей та колишню дружину за кордон. Але під час благодійного туру він зміг побачитись з нащадками, про що розповів журналістам 24 каналу.

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Чи бачився Валерій Харчишин з дітьми

Музикант зізнався, що благодійні концерти в Європі були ще й нагодою побачити своїх синів. Це було для артиста важливішим, ніж негатив через те, що він покидає Україну на певний час. Він на кілька годин заїхав до дітей та прогулявся з ними на майданчику.

Буду відвертим, що це була ще одна причина, чому ми погодилися на такі концерти. З одного боку, ми вважали, що нас проклянуть ті, хто залишилися в Україні. Казатимуть, що ми поїхали в Європу. А з іншого боку, я дуже хотів побачити своїх синів. Мені вдалося на кілька годин заїхати до них, поговорити, погуляти на дитячому майданчику,

– зізнався Валерій Харчишин.

Артист додав, що під час прогулянки з дітьми бачив лише українців: "І на майданчику були лише українці. Я чув лише українську мову. Дівчата підходили, питали, чи можна сфотографуватися. Я відповідав: "Звичайно, можна!". Вони також запитували, чи не боїмося ми, що нас проклянуть. Я казав: "Ні, бо робимо свою справу, збираємо гроші, повернемося в Україну в будь-якому випадку".

Інтерв'ю з Валерієм Харчишиним у відео: дивіться онлайн

, Валерій Харчишин разом з гуртом "Друга Ріка" їздить містами України та Європи у межах благодійного туру "Хто, якщо не ми?". Завтра, 14 червня, у них концерт у Вроцлаві. Музиканти хочуть зібрати 30 тисяч євро, щоб придбати безпілотники, автобус та тактичну амуніцію для батальйону спецпризначення. В українських містах "Друга Ріка" хоче зібрати 14 тисяч євро.