Лідер "Бумбоксу" Андрій Хливнюк офіційно розлучається з дружиною
Джерело:ТСН
Фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк готується стати холостяком. Він офіційно розлучається з дружиною Ганною, у шлюбі з якою прожив 11 років. Їхню справу розглядають у Шевченківському суді Києва.
41-річний Андрій Хливнюк не афішує особисте життя й не виставляє на публіку стосунки з дружиною. Відтак не дивно, що про їхнє розлучення світ дізнався не з уст лідера "Бумбоксу", а завдяки журналістам.
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На п'ятницю, 5 листопада, було заплановано слухання про розірвання їхнього шлюбу. Ані музикант, ані режисерка Ганна Копилова не приїхали на засідання Шевченківського суду. Вони передали всі необхідні документи й попросили розглянути справу без них.
Судячи з повідомлень у ЗМІ, ініціаторкою розриву була саме Ганна – донька колишнього голови НАК "Нафтогаз Україна".
Андрій Хливнюк з дружиною Ганною / Фото з фейсбукуНаголосимо, чутки про розлучення лідера "Бумбоксу" ширяться з лютого минулого року. Журналістка Соломія Вітвіцька запевняла, що саме Ганна ухвалила рішення розірвати шлюб. Сам Андрій Хливнюк відмовлявся коментувати особисте життя.
Шлюб Андрія Хливнюка з Ганною Копиловою
- Закохані одружились 2010 року, однак їхнє весілля було таємним. У мережі досі немає жодного фото з церемонії.
- Того ж року в подружжя народився первісток Іван, а через три роки – донька Олександра.
- Як про дружину, так і про дітей лідера "Бумбоксу" відомо мало. У своєму профілі в інстаграмі він зрідка публікує фото з нащадками, тоді як Ганна там не з'являється. Як відомо, жінка працює арт-директоркою видавництва "Основи" та режисує музичні кліпи.
Фото Андрія Хливнюка з дітьми
Андрій Хливнюк з дітьми / Фото з інстаграму
Андрій Хливнюк з донькою / Фото з інстаграму
Андрій Хливнюк з сином / Фото з інстаграму
Андрій Хливнюк з донькою / Фото з інстаграму
Андрій Хливнюк з дітьми / Фото з інстаграму