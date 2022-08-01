Артобстріл не обирає, – лідер БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ про знайомих, які загинули на війні

Лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець розповів, що багато його знайомих на початку повномасштабного вторгнення пішли воювати на фронт. Та деякі з них вже ніколи не повернуться додому.

Сотні тисяч чоловіків зараз захищають Україну, щодня ризикують життям. До ЗСУ приєдналися й ті, хто раніше ніколи не був знайомий з військовою справою.

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Сергій Танчинець про знайомих на фронті

На передовій залишаються й ті чоловіки, які ще у 2014 році почали боротися з російськими загарбниками. Зараз вони роблять все для того, щоб назавжди вигнати окупантів з наших земель. На жаль, ціна мирного неба занадто висока – це життя, які щодня забирає війна.

Загинуло багато моїх знайомих, декого я знав багато років. Але є й ті, хто воює від 2014 року і продовжує це робити. Я впевнений, що вони триматимуть прапор перемоги у своїх руках. Але війна – є війна. Особливо артобстріл не обирає – професійний ти військовий, чи тільки прийшов,

– поділився Танчинець.

Сам артист зараз тримає оборону на культурному фронті. На щастя, його рідні живі та знайомі. Однак батьки дружини знають, що таке окупація. Півтора місяця вони жили під Ірпенем, коли там були російські військові.

Тесть із тещею мої перебували під окупацією під Ірпенем – усі ці півтора місяця. Я не зміг їх вмовити виїхати. Дуже складно вмовити людей це зробити. Особисто в моїй родині, слава Богу, втрат не було, але серед знайомих – величезна кількість,

– розповів Сергій.

Серед відомих чоловіків зараз дуже багато перебувають в ЗСУ чи теробороні, допомагають професійним військовим та іншим землякам боротися з російською навалою. Артисти дуже змінилися. Війна змінила всіх. В ексклюзивному матеріалі ми показали, якими вони були до війни і якими є зараз.