Украинские артисты отметили, что это посвящение военнослужащим, отважно защищающим территориальную целостность нашего государства. А также всем украинцам, вынужденным выехать за границу, ища безопасного места.

Украинские артисты выпустили хит "Настане час"

Артистов украинского шоу-бизнеса объединила певица Lida Lee. В своем инстаграмме исполнительница написала, что "Настане час" – это гимн сильных, волевых людей, ежедневно продолжающих борьбу за мирное небо над головой украинцев. Миллионы украинцев ежедневно просыпаются на чужбине, встречают новые дни в неопределенности, стремятся к победе и приближают ее. Тысячи мужчин вернулись домой из-за границы, чтобы отвоевывать родную землю и защищать ее.

We Are the World! Мы – Украина. Мы – один мир, одна планета. Сейчас мы как никогда объединены одной мечтой – о мире, победе и независимости. О том, что раньше воспринималось как данность, а сегодня в осознании каждого – настоящая ценность. Сегодня нас поддерживает весь мир. А мы остаемся непоколебимыми в своей вере и надежде, что придет время, когда мы победим и мечта каждого украинца сбудется!

– написала Lida Lee.

Идею Lida Lee поддержали многие известные люди Украины. "Настане час" спели: TAYANNA, Michelle Andrade, KOLA, LAUD, Roxolana, KHAYAT, Вася Демчук, Nikita Lomakin, CHILIBI, Артур Логай, Диана Глостер, Нино Басилая, Тимур и Инна Мирошниченко, Игорь Ласточкин, Владимир и Христина Оста Демин, Даниэль Салем, Неля Шовкопляс, Александр Педан, Анна Ризатдинова, Ирина Сопонару, Евгений Клопотенко, Александра Машлятина, Сергей Мельник, Дмитрий Фурдак, Максим Гордеев, Муаяд, ENLEO, Марко Квитка, Владимир Хоменко, Алексей Донцов , Юлия Карпова, Константин Войтенко, Антон Нестерко, Назар Грабарь, Дмитрий Фурдак.

Украинские артисты и Lida Lee – "Настане час": смотрите видео онлайн