Українська співачка та експідопічна Монатіка вирішила відповісти на найпопулярніші питання фанів у прямому ефірі разом з партнером, Олексієм Базелою. Підписників найбільше цікавило повернення Lida Lee на "Танці з зірками" та реакція на критику Катерини Кухар.

Не пропустіть Lida Lee відреагувала на неочікуваний виліт з "Танців з зірками"

Lida Lee про суддівство Кухар

Останнім танцем артистки став драматичний пасадобль під пісню Тіни Кароль. Тоді як Максим Чмерковський назвав його найкращим виступом пари за весь сезон, Катерина Кухар зазначила, що не відчула драми й побачила лиш слабку імітацію бійки між Lida Lee та партнером. Ліда відповіла на критику.

Можливо, не до кінця Катерині було видно емоції, які ми переживали. На смак і колір,

– підкреслила зірка.

Виконавиця пригадала, що насправді дуже засмутилась, коли зрозуміла, що покинула "Танці з зірками": "Плакала я вже вдома, коли усвідомила, що сталося. Але це був смуток про пройдений період".

Чи хоче повернутися на "Танці"

Lida Lee визнала, що була шокована цілим флешмобом, який розпочався після її виходу з проєкту. Та вона не приховує, що не проти повернутися на головний паркет.

"Нам було б шалено приємно повернутися на шоу, тому що ми ним жили. 24/7 ми жили в репетиційних залах, кайфували й хотіли – дитяче прагнення робити щось нове і цікаве дуже мотивує. Це шоу, і що буде далі – нікому невідомо. Але ми б хотіли ще раз побувати на цьому паркеті", – поділилась артистка.

Lida Lee вилетіла з "Танців з зірками"