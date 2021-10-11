У "Вечір кумирів" Lida Lee та Олексій Базела виконали драматичний пасадобль під хіт Тіни Кароль "Выше облаков". Чи не вперше співачка оголила свою тендітну душу, а судді назвали постановку їхнім найкращим номером за весь шлях на "Танцях з зірками".

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Суворе журі нагородило пару високими балами, вони опинились у трійці лідерів 6 ефіру. Однак голосування глядачів було непередбачуваним – Lida Lee та Олексія Базелу підтримали найменше. Вони назавжди попрощались з головним паркетом країни.

Lida Lee та Олексій Базела на "Танцях з зірками" / Фото з інстаграму проєкту

Реакція мережі на виліт Lida Lee та Олексія Базели

У мережі розгорнули цілий флешмоб під тегом "Поверніть Ліду на "Танці". Фани протестують проти результатів глядацького голосування. Вони вимагають повернути Lida Lee та Олексія Базелу в проєкт, адже пара гідна фіналу:

"Вони треті в таблиці, вони мали б бути у фіналі. Це просто нечесно";

"Як тепер вірити в справедливість цього проєкту";

"Судді оніміли. Ясна річ, ви навіть у зоні ризику не мали стояти";

"Шоу робить рейтинги на вашому вильоті. Ви найкращі, тільки вперед";

"Ти повинна була бути у фіналі, глядачі шоковані. Але всі ці шоу на те й шоу. Ти гідна більшого. Не зупиняйся, вперед";

"Ви найкращі й улюблені, без вас сезон вже не той".

Додамо, свою підтримку Lida Lee висловила переможниця Ілона Гвоздьова, яка неодноразово критикувала п'ятий сезон "Танців з зірками". "Ви, безумовно, були гідні фіналу", – написала вона в інстаграм-сторіс.

Я й подумати не могла, що побачу таку кількість добрих слів, підтримки, а головне – бажання бачити нашу пару далі. Скільки всього хотілось станцювати й розповісти вам, але ж це тільки початок,

– прокоментувала Lida Lee.

Скриншот з інстаграм-сторіс Lida Lee