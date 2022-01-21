Летиція прийшла на ділову зустріч у костюмі: фото трендового образу королеви
Джерело:24 канал
Іспанська королева Летиція побувала на діловій зустрічі. На ній вона постала у сірому штанному костюмі.
Іспанська королева Летиція повернулась до насичених робочих буднів. 20 січня вона прибула на зустріч із Фондом боротьби з наркоманією, що відбувалась у Мадриді.
Дивіться також Принцеса Євгенія з'явилась на публіці в елегантному аутфіті за 200 тисяч гривень
Образ Летиції
Для нового виходу королева Іспанії обрала трендовий, але водночас стриманий аутфіт. Вона одягнула чорний топ, з яким вдало гармоніював сірий атласний штанний костюм.
Тендітну талію Летиції підкреслив чорний пояс, а лаковані туфлі на високих підборах додали жіночності. Доповнили образ невелика сумочка зі зміїної шкіри, золоті сережки-підвіски та каблучка на великому пальці.
Її Величність розпустила волосся та вклала його у лаконічну зачіску. Очі вона підкреслила рожевими тінями, а решту макіяжу приховала захисна маска, про яку Летиція не забуває на жодному публічному заході.
Летиція / Фото Getty Images
Останні образи іспанської королеви
- На відкриття ярмарку туризму Летиція одягнула білий гольф, чорні шкіряні штани та стильне чорно-біле пальто з клітчастим принтом.
- У вінтажній сукні своєї свекрухи від Valentino Її Величність постала на урочистому прийомі в Королівському палаці Мадрида.
- У штаб-квартиру Іспанської федерації рідкісних захворювань королева Іспанії прибула у зимовому образі – темно-синьому пальті.