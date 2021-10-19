Летиція поєднала блузку зі спідницею-олівець: фото нового look

Іспанську королеву Летицію називають найстильнішою королівською персоною сучасності. Кожним новим виходом вона доводить це звання. Для офіційної зустрічі в Мадриді Її Величність обрала чорну блузу та спідницю-олівець.

Ідеальна фігура Летиції дозволяє їй з'являтися у вбраннях, на які наважиться не кожна модниця. Дружина Філіпа VI сміливо підкреслює тендітну талію та стрункі ніжки.

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Новий look королеви Летиції

Іспанська королева зробила ставку на речі з колекції німецького бренду Hugo Boss. На ній чорна блузка з нестандартними рукавами та спідниця-олівець ніжно-блакитного кольору. На стрункому стані акцентував широкий пояс з пряжкою у тон. Родзинкою королівського look став розріз на спідниці.

Під ефектний верх Летиція підібрала темно-сині туфлі на високих шпильках. З ними гармонійно поєднувався клатч з ідентичним принтом. Волосся Її Величність залишила розпущеним, вклавши рівно, й одягла захисну маску, без якої вже понад рік не з'являється на людях.

Летиція у блузі та спідниці-олівець / Фото Getty Images