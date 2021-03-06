Леся Нікітюк зворушливо привітала маму з днем народження: фото

6 березня 2021 , 16:24
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Джерело:

інстаграм Лесі Нікітюк

Популярна українська блогерка Леся Нікітюк привітала маму з днем народження. Знаменитість поділилася фотографіями найріднішої та адресувала їй приємні слова.

У сім'ї Лесі Нікітюк свято. Її мама Катерина святкує день народження. З цієї нагоди родичі зберуться за великим столом, а ведуча вже привітала матусю в інстаграм-сторіс.

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День народження мами Лесі Нікітюк

Знаменитість поширила в мережі декілька фото, на яких зображена її мама. Катерина позувала на ліжку з букетов квітів та мило усміхалася, також Леся оприлюднила світлину, де мама зображена під час водної прогулянки.

Також Нікітюк поділилася з прихильниками яскравим селфі з мамою, яке зробила під час подорожі. Кожну фотографію блогерка зворушливо підписувала:

  • "Мамуля моя!";
  • "Наша любов!";
  • "Моя подруга";
  • "Всі квіти для тебе, мамо Кет!".


Мама Лесі Нікітюк святкує день народження / Скріншот з інстаграм-сторіс Лесі Нікітюк


Мама Лесі Нікітюк святкує день народження / Скріншот з інстаграм-сторіс Лесі Нікітюк


Мама Лесі Нікітюк святкує день народження / Скріншот з інстаграм-сторіс Лесі Нікітюк


Мама Лесі Нікітюк святкує день народження / Скріншот з інстаграм-сторіс Лесі Нікітюк