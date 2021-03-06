Популярная украинская блогерша Леся Никитюк поздравила маму с днем рождения. Знаменитость поделилась фотографиями самой родной и адресовала ей теплые слова.

В семье Леси Никитюк праздник. Ее мама Екатерина празднует день рождения. По этому случаю родные соберутся за большим столом, а ведущая уже поздравила маму в инстаграм-сторис.

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День рождения мамы Леси Никитюк

Знаменитость запостила в сети несколько фото, на которых изображена ее мама. Екатерина позировала на кровати с букетов цветов и мило улыбалась, также Леся обнародовала фотографию, где мама изображена во время водной прогулки.

Также Никитюк поделилась с поклонниками ярким селфи с мамой, которое сделала во время путешествия. Каждую фотографию блогерша трогательно подписывала:

"Мамуля моя!";

"Наша любовь!";

"Моя подружка";

"Все цветы для тебя, мама Кэт!".



Мама Леси Никитюк празднует день рождения / Скриншот из инстаграм-сторис Леси Никитюк



Мама Леси Никитюк празднует день рождения / Скриншот из инстаграм-сторис Леси Никитюк



Мама Леси Никитюк празднует день рождения / Скриншот из инстаграм-сторис Леси Никитюк