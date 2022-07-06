Закінчимо в Ялті, – Леся Нікітюк зніматиме новий сезон програми "Le Маршрутка"

Телеведуча Леся Нікітюк після тривалої перерви повертається до роботи. Зараз вона готується до зйомок третього сезону своєї програми "Le Маршрутка", які планує розпочати в Києві, а закінчити – в Ялті.

Нагадаємо, "Le Маршрутка" – це авторська програма Лесі Нікітюк, де вона подорожувала Україною. У березні автобус, в якому їздила блогерка, повністю розстріляли окупанти.

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Леся Нікітюк зніме 3 сезон "Le Маршрутки"

На особистій сторінці в інстаграмі телеведуча поширила фото на тлі розстріляного автобуса. Поруч з Лесею був її друг і водій маршрутки, а навколо – руїни та російські снаряди. Цим знімком Леся повідомила, що готується до зйомок третього сезону програми. Однак невідомо, чи буде в телеведучої новий транспорт, чи вона ремонтуватиме маршрутку, яку обстріляли окупанти.

Це буде непросто, враховуючи реалії, в яких ми з вами живемо. Плануємо почати з Києва, а закінчити – в Ялті. Віримо в ЗСУ!

– написала в публікації Леся.



Леся Нікітюк зніматиме 3 сезон "Le Маршрутки" / Фото з інстаграму телеведучої

Що відомо про "Le Маршрутку"

Родзинкою програми Лесі Нікітюк була звичайна жовта маршрутка, яку ведуча з командою переобладнала у затишний домашній простір з баром і лаунж-зоною. У ній було чимало всяких сувенірів із-за кордону, де Леся подорожувала в програмі "Орел і решка".