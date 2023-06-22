Леся Нікітюк розсекретила свою вагу і похизувалася фігурою: ефектні фото

Українська телеведуча Леся Нікітюк похизувалася своєю фігурою. Зірка розсекретила, скільки важить, та заявила, що вперше схудла до такої ваги.

Нікітюк часто показує в соцмережах, як займається спортом. Схоже, що зірка серйозно взялася за схуднення і вже досягла найнижчої позначки своєї ваги.

До теми Я не комплексую, – Настя Каменських зізналася скільки кілограмів набрала

Яка вага Нікітюк

Телеведуча зізналася, що зараз важить 65 кілограм.

Це вперше в житті. Запишіть собі й зафіксуйте, а також передайте всім ЗМІ,

– жартома написала Леся.

Вона також показала своє фото у довгій обтислій чорній сукні з вирізом до стегна. Свій образ Леся доповнила чорною сумочкою.



Леся Нікітюк розсекретила свою вагу / Фото з її інстаграм-сторіс

Як Лесі Нікітюк вдалося схуднути

Нагадаємо, що раніше Нікітюк показувала, як займається спортом в залі. Тренування в неї через день.

Крім того, вона розсекретила свій раціон. Ведуча заявила, що їсть багато круп, рибу, птицю, та салати. А от свинина, телятина, та баранина зникли з меню зірки ще вісім років тому. Також вона вже давно на здоровому харчуванні, зокрема відмовилася від булок, тортів та печива.

Зірка часто ділиться фото у соцмережах, на який виглядає дуже стрункою та вишуканою.

Дивіться фото Лесі Нікітюк / Світлини з її інстаграму

Додамо, що Нікітюк вже давно має струнку фігуру. Ще у 2020 році Леся зізнавалася, що її вага – 66 кілограмів, зріст – 180 сантиметрів, а талія – 68 сантиметрів.