Никитюк часто показывает в соцсетях, как занимается спортом. Похоже, что звезда серьезно взялась за похудение и уже достигла самой низкой отметки своего веса.

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Какой вес Никитюк

Телеведущая призналась, что сейчас весит 65 килограмм.

Это в первый раз в жизни. Запишите себе и зафиксируйте, а также передайте всем СМИ,

– в шутку написала Леся.

Она также показала свое фото в длинном обжатом черном платье с вырезом к бедру. Свой образ Леся дополнила черной сумочкой.



Леся Никитюк рассекретила свой вес / Фото с ее инстаграмм-сторис

Как Леси Никитюк удалось похудеть

Напомним, ранее Никитюк показывала, как занимается спортом в зале. Тренировки у нее через день.

Кроме того, она рассекретила свой рацион. Ведущая заявила, что ест много круп, рыбу, птицу и салаты. А вот свинина, телятина и баранина исчезли из меню звезды еще восемь лет назад. Также она уже давно на здоровом питании, в частности, отказалась от булок, тортов и печенья.

Звезда часто делится фотографиями в соцсетях, на которые выглядит очень стройной и изысканной.

Смотрите фото Леси Никитюк / Фото из ее инстаграммы

Добавим, что Никитюк уже давно имеет стройную фигуру. Еще в 2020 году Леся признавалась, что ее вес – 66 килограммов, рост – 180 сантиметров, а талия – 68 сантиметров.