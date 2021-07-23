Літній сезон продовжується, а отже, українські зірки далі влаштовують відпустки в різних куточках світу. Днями телеведуча та блогерка Леся Нікітюк відправилась у Чорногорію.

Спекотно Леді Гага похизувалась розкішними формами у відвертому купальнику: відео

Гаряче фото Лесі Нікітюк

Леся Нікітюк позувала біля входу на пляж з назвою Nikkitiuk, що схожа на її прізвище. Зірка вже пожартувала на цю тему: "Прикупила готель… поки розслабляюсь, зараз пивка принесуть. Літо".

Телеведуча постала перед об'єктивом у яскравому оранжево-білому бікіні на тонких зав'язках. Мережу розбурхав вигляд її бездоганної фігури та сексуального тіла.

Знаменитість доповнила пікантний образ намистом на шиї, сонцезахисними окулярами з прямокутною оправою, кількома браслетами на руці та золотистим ланцюжком на щиколотці. Леся Нікітюк вирівняла та розпустила біляве волосся. Риси обличчя вона підкреслила ніжним макіяжем.



Леся Нікітюк / Фото з інстаграму зірки