Літній сезон продовжується, а отже, українські зірки далі влаштовують відпустки в різних куточках світу. Днями телеведуча та блогерка Леся Нікітюк відправилась у Чорногорію.
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Гаряче фото Лесі Нікітюк
Леся Нікітюк позувала біля входу на пляж з назвою Nikkitiuk, що схожа на її прізвище. Зірка вже пожартувала на цю тему: "Прикупила готель… поки розслабляюсь, зараз пивка принесуть. Літо".
Телеведуча постала перед об'єктивом у яскравому оранжево-білому бікіні на тонких зав'язках. Мережу розбурхав вигляд її бездоганної фігури та сексуального тіла.
Знаменитість доповнила пікантний образ намистом на шиї, сонцезахисними окулярами з прямокутною оправою, кількома браслетами на руці та золотистим ланцюжком на щиколотці. Леся Нікітюк вирівняла та розпустила біляве волосся. Риси обличчя вона підкреслила ніжним макіяжем.
Леся Нікітюк / Фото з інстаграму зірки