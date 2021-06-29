Леся Нікітюк захопила образом у трендовому костюмі: ефектні фото
Джерело:інстаграм Лесі Нікітюк
Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк ефектно позувала в костюмі трендового зеленого кольору. Вона вкотре показала шанувальницям свій look of the day.
Блогерка є однією з найстильніших дівчат в українському шоу-бізнесі. Вона часто позує перед об'єктивом, демонструючи образи, які обирає для повсякдення та світських виходів.
Дивіться також Леся Нікітюк з'явилась на дні народженні Притули в м'ятній мінісукні: фото
Стильний образ Лесі Нікітюк
Телеведуча зробила ефектні кадри посеред дерев. Вона постала перед камерою у красивому костюмі зеленого кольору, що актуальний в цьому сезоні. Вбрання складалося з класичних штанів і подовженого піджака з великою квіткою зліва, який Леся одягнула на оголене тіло.
Коротке волосся Нікітюк вклала рівно, а на обличчі зробила бездоганний макіяж з коричневими тінями на повіках і нюдовим блиском на губах.
Леся Нікітюк у зеленому костюмі / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк
Леся Нікітюк у зеленому костюмі / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк
Трендові образи телеведучої
- Для прогулянки Леся обрала обтислий бежевий костюм, що складався з кроп-топа і мінішортів з високою посадкою.
- Блогерка позувала в стильному салатовому костюмі.
- У Туреччині зірка похизувалася красивими ніжками в білій мінісукні з квітковим принтом та мереживом.