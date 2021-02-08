Успішна телеведуча та блогерка Леся Нікітюк похизувалася стильним вбранням. Поки в Україні заметілі, знаменитість позувала на вулиці у надзвичайно красивому зимовому образі.

Поки в Україні панує справжня зима, сніг та морози, знаменитості не втрачають нагоди зробити атмосферні фото. Леся Нікітюк позувала на вулиці разом з улюбленим песиком.

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Зимовий образ Лесі Нікітюк

Блогерка постала перед камерою у красивому вбранні, яким зачарувала шанувальників. Вона є прикладом для багатьох модниць та активно диктує тренди. Нікітюк зображена на світлині у довгому білосніжному пальті та стильному костюмі білого кольору, який складався з джогерів та кофти. Такий look народна улюблениця поєднала з коричневим взуттям.

Серед зимових аксесуарів образ Лесі доповнювала її улюблена тепла панамка, яка чудово гармоніювала з одягом. Біляве волосся красуня вклала рівно, воно гарно спадало на плечі. На обличчі зірка зробила легкий макіяж, яким підкреслила натуральну красу. Довершила зимовий аутфіт мінімалістичними сережками.

На руках телеведуча тримала свого песика – Рафаеля.



Леся Нікітюк у білому пальті / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк