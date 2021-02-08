Успешная телеведущая и блогерша Леся Никитюк похвасталась стильным нарядом. Пока в Украине метели, знаменитость позировала на улице в очень красивом зимнем образе.

Пока в Украине царит настоящая зима, снег и морозы, знаменитости не упускают случая сделать атмосферные фото. Леся Никитюк позировала на улице вместе с любимой собачкой.

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Зимний образ Леси Никитюк

Блогерша предстала перед камерой в красивом наряде, которым очаровала поклонников. Она является примером для многих модниц и активно диктует тренды. Никитюк изображена на фотографии в длинном белом пальто и стильном костюме белого цвета, состоящем из джогеров и кофты. Такой look народная любимица соединила с коричневой обувью.

Среди зимних аксессуаров образ Леси дополняла ее любимая теплая панамка, которая прекрасно гармонировала с одеждой. Белокурые волосы красавица вложила ровно, они красиво спадали на плечи. На лице звезда сделала легкий макияж, которым подчеркнула натуральную красоту. Довершила зимний аутфит минималистическими серьгами.

На руках телеведущая держала свою собачку – Рафаэля.



Леся Никитюк в белом пальто / Фото с инстаграма Леси Никитюк