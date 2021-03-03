Леся Нікітюк вразила ефектним образом у леопардовій блузці: ефектне фото

Успішна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк вкотре вразила прихильників бездоганним зовнішнім виглядом. Вона постала перед камерою у блузці з леопардовим принтом.

Леся Нікітюк продовжує диктувати тренди українським модницям. Вона знає, як будь-де та будь-коли виглядати ефектно та вміло підкреслює принади свого розкішного тіла.

Дивіться також Леся Нікітюк похизувалася стрункими ногами у відвертому костюмі: фото

Стильний образ Лесі Нікітюк

Телеведуча позувала на камеру, спершись на стіл. На фотографії вона зображена у чорній шкіряній спідниці та блузці з леопардовим принтом, під якою був топ чорного кольору.

Частину білявого волосся красуня зібрала у високий хвіст, а решта залишила розпущеним. Також декілька локонів спадали на обличчя, що додавало образові ніжності. Макіяж Леся зробила у коричневих відтінках – з акцентом на очах і помадою нюдового кольору на губах. Довершила аутфіт лаконічною підвіскою на шиї.



Леся Нікітюк в леопардовій блузці / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

У коментарях підписники блогерки зазначають, що вона дуже красива та виглядає бездоганно.