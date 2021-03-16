Леся Нікітюк вперше показала свій райдер

Успішна українська телеведуча Леся Нікітюк розсекретила свій райдер. Зірка показала, що їй потрібно для зйомок. Зокрема, вона просить свіжі овочі та фрукти, а також сир.

Українська телеведуча Леся Нікітюк активно розвиває свій інстаграм-блог та часто спілкується з шанувальниками. Перед черговими зйомками зірка вирішила показати свій райдер.

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Райдер Лесі Нікітюк

Телеведуча поділилась, що просить небагато їжі для зйомок. Для неї важливо, щоб на столі були свіжі фрукти та овочі: мандарини, банани, яблука, груші, огірки та перець. Також у гримерці Лесі Нікітюк є сухофрукти, сир рікота та чорний шоколад. В райдер телеведучої входять також вологі серветки та вода.

Ну і мій райдерочок, будь ласка. Щоб ви не думали, що я заможна жінка. У мене все по простому. Єдине, що сьогодні я до нього додала – мій улюблений сир рікота з молока буйвола,

– розповіла знаменитість.



Райдер Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

Райдер гурту The Hardkiss

Нагадаємо, нещодавно свій райдер розсекретила фронтвумен гурту The Hardkiss. Юлія Саніна зізналась, що перші три пункти райдеру гурту The Hardkiss стосуються не технічних нюансів чи їжі в гримерці, а представлення музикантів публіці.