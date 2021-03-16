Леся Нікітюк вперше показала свій райдер

Джерело:інстаграм Лесі Нікітюк
Успішна українська телеведуча Леся Нікітюк розсекретила свій райдер. Зірка показала, що їй потрібно для зйомок. Зокрема, вона просить свіжі овочі та фрукти, а також сир.
Українська телеведуча Леся Нікітюк активно розвиває свій інстаграм-блог та часто спілкується з шанувальниками. Перед черговими зйомками зірка вирішила показати свій райдер.
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Телеведуча поділилась, що просить небагато їжі для зйомок. Для неї важливо, щоб на столі були свіжі фрукти та овочі: мандарини, банани, яблука, груші, огірки та перець. Також у гримерці Лесі Нікітюк є сухофрукти, сир рікота та чорний шоколад. В райдер телеведучої входять також вологі серветки та вода.
Ну і мій райдерочок, будь ласка. Щоб ви не думали, що я заможна жінка. У мене все по простому. Єдине, що сьогодні я до нього додала – мій улюблений сир рікота з молока буйвола,
– розповіла знаменитість.
Райдер Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк
Нагадаємо, нещодавно свій райдер розсекретила фронтвумен гурту The Hardkiss. Юлія Саніна зізналась, що перші три пункти райдеру гурту The Hardkiss стосуються не технічних нюансів чи їжі в гримерці, а представлення музикантів публіці.