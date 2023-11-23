Леся Нікітюк оцінила нову пісню Наталії Могилевської: кумедна реакція потрапила на відео

Наталія Могилевська днями представила свою нову пісню. Вона увімкнула її Лесі Нікітюк – та з гумором відреагувала.

Наталія Могилевська записала на відео реакцію телеведучої на її нову пісню. Ролик зірка опублікувала в мережі.

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Леся Нікітюк кумедно відреагувала на пісню Могилевської

"Послухай, нова пісня. Скажи, що ти думаєш", – попросила Наталія Могилевська у Лесі Нікітюк.

Артистка увімкнула на телефоні музику, а ведуча моментально піднялася з крісла та вийшла з кадру.

"Уже супер!" – кумедно прокоментувала Нікітюк.

"Друзі мої, щоб ви так швидко до України поверталися, як Леся Нікітюк зрозуміла, що це хіт!" – з усмішкою додала Наталія Могилевська.

Могилевська увімкнула Нікітюк нову пісню: відео

Який трек презентувала співачка

Днями Наталія Могилевська випустила пісню "Я повертаюсь", яку присвятила всім тим, хто повернувся додому. Тим, кого чекають, тим, хто повертається до життя після хвороби.

Вона – заклик бути сміливим, вона прохання не забувати своє коріння, не втрачати мрію на перемогу і на можливість повернутись в Україну. Про військових, які здатні повернутися до життя після поранень. Про професіоналів, які здатні знайти свою роботу в інших сферах. Ця пісня про повернення до себе,

– коментувала прем'єру артистка.

Наталія Могилевська – "Я повертаюсь": дивіться відео онлайн



